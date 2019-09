Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Polizei stellt Drogen in Wohnung sicher

Rüsselsheim (ots)

Wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln, unter anderem sollen hierbei auch Drogen an Minderjährige abgegeben worden sein, durchsuchten Beamte der Polizeidirektion Groß-Gerau, unterstützt von einem Drogenspürhund, am Montag (23.09.) die Wohnung eines 43 Jahre alten Mannes und einer gleichaltrigen Frau in der Robert-Bunsen-Straße. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete das Amtsgericht Darmstadt im Rahmen der Ermittlungen die sofortige Durchsuchung der Räumlichkeiten an.

Die Fahnder fanden in der Wohnung insgesamt rund 50 Gramm Haschisch sowie Marihuana und stellten zudem 1450 Euro Bargeld sicher. Weiterhin entdeckten die Ordnungshüter drei Fahrräder und diverse Schmuckstücke. Die Polizei prüft nun, ob die Gegenstände Straftaten zuzuordnen sind.

Das Duo wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Mann und die Frau werden sich nun in einem Strafverfahren zu verantworten haben.

