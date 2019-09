Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal-Nieder-Beerbach: Rollerfahrt endet mit mehreren Verstößen

Mühltal-Nieder-Beerbach (ots)

Wegen des Verdachts einer Drogenfahrt und das Fahren ohne Fahrerlaubnis, wird sich ein 38-jährige Rollerfahrer zukünftig strafrechtlich verantworten müssen. Am frühen Sonntagmorgen (22.09) geriet der Mann in das Visier einer Streife der Polizeistation Ober-Ramstadt, nachdem er Schlangenlinien fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle in der Obergasse fiel den Beamten die undeutliche Aussprache des Mannes auf. Sofort kam der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt auf, der sich jedoch nach einem Atemalkoholtest nicht bestätigte. Weil sich der 38-Jährige weiterhin auffällig verhielt, drängte sich der weitere Verdacht auf, dass der Mann unter Drogeneinfluss stehen könnte. Die Fahrt endete daraufhin auf der Wache, wo sich der Rollerfahrer einer Blutentnahme unterziehen musste. Zudem war der Kontrollierte ohne Führerschein unterwegs. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten weiterhin kleine Mengen an Cannabis, Haschisch und Amphetamine, die sie sicherstellten. Der Drogenfund führte zu einer dritten Anzeige gegen den 38-Jährigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

