Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rimbach: Gebäudebrand

Rimbach- Mitlechtern (ots)

Am Montag (23.09.2019) wurde um 20:39 Uhr ein Brand eines Wohngebäudes in der Siegfriedstaße in dem Rimbacher Ortsteil Mitlechtern gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr erstreckte sich der Brand bereits über zwei Stockwerke. Der Brandherd konnte zunächst nicht ausgemacht werden, die Löscharbeiten gestalteten sich entsprechend schwierig. Nach aktuellem Ermitllungsstand ist die Brandursache auf einen technischen Defekt des Kompressors eines der Kühlhäuser der im EG untergebrachten Metzgerei zurückzuführen. Es entstand Sachschaden von ca. 100.000 Euro an Gebäude und Metzgereiware. Drei Personen wurden aufgrund schwerer Rauchgasvergiftung zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Weitere Ermittlungen werden am 24.09.2019 durch das Kommissarriat 10 der Polizeidirektion Bergstraße aufgenommen.

Berichterstatter: KK Melzer (Pst. Heppenheim)

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

