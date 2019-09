Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Außenfassade von Schule mit Farbe beschmiert

Darmstadt (ots)

Noch unbekannte Vandalen haben am Sonntagnachmittag (22.9.) die Außenfassade einer öffentlichen Schule in der Vogelsbergstraße, nahe Ecke Kranichsteiner Straße, mit Farbe beschmiert und damit einen Schaden von mindestens 600 Euro verursacht. Zeugen hatten in diesem Zusammenhang zwei 14 bis 15 Jahre alte Jugendliche auf dem Dach eines Nebengebäudes beobachtet und die Polizei verständigt. Die unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dem Duo, die jeweils mit einem blauen und einem schwarzen Kapuzenpulli bekleidet waren, verlief jedoch ohne Erfolg. Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang ergänzende, sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden (Rufnummer 06151/9690).

