Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Grasellenbach-Hammelbach: Kriminelle stehlen Geld auf dem Kerweplatz

Grasellenbach (ots)

Auf dem Kerweplatz in der Litzelbacher Straße griffen mindestens zwei Täter in die Kasse, nachdem sie in einen Wage eingebrochen waren. Für die Tat am Samstag (21.9.) drangen die Unbekannten durch das Fenster ein. Auf der Flucht konnte einer von ihnen, ein etwa 30-Jähriger, der dunkel bekleidet war, noch gegen 2.15 Uhr gesehen werden. Der Unbekannte lief am Bach entlang, um im Anschluss über ein Firmengelände in die Schulstraße verschwinden zu können.

Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, wendet sich bitte unter der 06207 / 94050 an die Ermittler der Polizeistation Wald-Michelbach.

