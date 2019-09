Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur-Astheim: Spielautomaten im Visier von Einbrechern

Trebur (ots)

Eine Gaststätte in der Hans-Böckler-Straße geriet am Samstag (21.09.), in der Zeit zwischen 11.00 und 12.30 Uhr, in das Visier von Einbrechern.

Die Täter lösten beim Eindringen durch ein Fenster zwar den Alarm aus, brachen aber anschließend, ungeachtet dessen, zwei Spielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Geld. Ihnen gelang unerkannt die Flucht.

Hinweise werden erbeten an die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell