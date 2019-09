Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Im Wohngebiet Opel Zafira angefahren

Wer kennt den Unfallverursacher, der geflüchtet ist?

Erbach (ots)

Ein grauer Opel Zafira ist am Samstag (21.09) in den Rosengärten, Nähe der Einmündung "Am Schlehdorn", von einem noch unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Gegen 12 Uhr hatte die Besitzerin ihr Auto dort abgestellt. Als sie gegen 16.45 Uhr zurückkehrte, stellte sie die frischen Beschädigungen im Bereich der Heckstoßstange fest. Derzeit wird dieser Schaden auf rund 1500 Euro geschätzt. Von dem Unfallverursacher fehlt bislang jede Spur. Die Polizeistation in Erbach hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise entgegen.

Wer kann Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug oder dem Fahrzeugführer machen?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Erbach unter der Rufnummer 06062/953-0 oder über Email, Pst.erbach.ppsh@polizei.hessen.de, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell