Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Ober-Mossau, L3260: Motorradfahrer schwer verletzt.

Mossautal (ots)

Am Sonntag, den 22.09.2019 kam es gegen 10:30 Uhr auf der Landstraße 3260 zwischen der Spreng und Ober-Mossau zu einem Alleinunfall eines Motorradfahrers. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der 53-jährige Lautertaler die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit der Schutzplanke. Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Sturz schwer am Bein und wurde vom eingesetzten Rettungswagen ins nahe gelegene Kreiskrankenhaus nach Erbach verbracht. Am Fahrzeug und an der Schutzplanke entstand jeweils Sachschaden.

Die Freiwillige Feuerwehr Mossautal sowie die Straßenmeisterei Bad König waren mit der Reinigung der Fahrbahn betraut.

