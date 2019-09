Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Brand einer Geräteschuppens

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Samstag (21.09.) gegen 18.30 Uhr kam es aus bislang ungeklärten Gründen zu einem Brand eines Geräteschuppens in der Jungmannstraße im Ortsteil Mörfelden. Nachbarn hatten den Brand bemerkt und noch versucht selbstständig zu löschen. Die Flammen breiteten sich aber weiter aus und beschädigten einen zum Grundstück gehörenden Anbau sowie die Außenfassade eines angrenzenden Wohnhauses. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Eine Anwohnerin erlitt einen Schock und wurde durch den Rettungsdienst versorgt. Die Jungmannstraße musste während der Löscharbeiten für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt werden. Es waren die Freiwillige Feuerwehr Mörfelden-Walldorf, vier Rettungswagen des Kreises Groß-Gerau, ein Notarzt und die Polizeistation Mörfelden-Walldorf im Einsatz. Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Berichterstatter: POK Schmitt, Polizeistation Mörfelden-Walldorf

Matthias Brosch, PHK und PvD

