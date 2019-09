Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Nachtragsmeldung zu Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Unsere Meldung Nr. #3796924#

Griesheim (ots)

Die am heutigen Morgen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzte Fußgängerin ist am Nachmittag im Krankenhaus verstorben. Der am Unfall beteiligte Autofahrer aus Griesheim erlitt einen Schock und wurde durch speziell ausgebildete Rettungskräfte betreut.

Matthias Brosch, PHK und PvD

