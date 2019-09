Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Griesheim: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fußgängerin

Polizei sucht Zeugen

Griesheim (ots)

Unfallzeugen gesucht

Am Samstag, den 21.09.2019, gegen 09.00 Uhr kam es an der Kreuzung Groß-Gerauer Straße / Wilhelm-Leuschner-Straße zu einem schweren Verkehrsunfall: Eine 50 jährige Fußgängerin wurde von einem dunklen Pkw, der die Groß-Gerauer Straße in südlicher Fahrtrichtung befuhr, erfasst. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch nicht bekannt.

Die schwer verletzte Fußgängerin wurde mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert. Ein Sachverständiger wurde zur Klärung hinzugezogen. Der Verkehr musste für die Unfallaufnahme zeitweise abgeleitet werden.

Zeugen des Unfalles werden gebeten sich bei der Pst. Griesheim (06155/8385-15) zu melden.

