Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

64560 Riedstadt-Wolfskehlen (ots)

Am Donnerstag (20.09.) zwischen 17.30 und 18.00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen BMW (X3), der in der Luise-Meitner-Straße 4, in Riedstadt-Wolfskehlen, vor einem Discounter abgestellt war. Etwa 3000 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der Fahrertür beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeistation Groß-Gerau

Führer, PHK



Telefon: 06152-1750

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell