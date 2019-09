Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Kirch-Brombach, Verkehrsunfallflucht

Brombachtal (ots)

Kirchbrombach (ots.) - Am Freitag, den 20.09.2019 zwischen 17:00 Uhr und 18:50 Uhr wurde in Kirchbrombach in der Jahnstraße eine Grundstücksmauer beschädigt, wodurch ein Fremdschaden von ca. 500EUR entstand.

Bei der Kollision fielen mehrere lose Mauersteine zu Boden und ein auf der Mauer befindliches Holzbrett wurde aus ihrer Verankerung gerissen und beschädigt. Der Unfallverursacher bemerkte dies offenbar und brachte die Steine wieder in ihre vermeintlich ursprüngliche Form. Im Anschluss entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne den Grundstückseigentümer in Kenntnis zu setzen.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizeistation Erbach unter der Rufnummer 06062-9530 zu melden.

