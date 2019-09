Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gebäudebrand in Biblis

Biblis (ots)

Mehrere Anwohner meldeten am Freitag (20.09.) gegen 19:45 Uhr sowohl der Rettungsleitstelle Bergstraße, als auch der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Südhessen, eine starke Rauchentwicklung in Biblis. Durch die eingesetzten Wehren konnte das, zu diesem Zeitpunkt bereits in Vollbrand befindliche, Gebäude lokalisiert werden. Es handelt sich um ein auf dem Grundstück neben dem bereits bestehenden Wohnhaus errichtetes, eigenständiges Nebengebäude, welches durch den Brand stark beschädigt wurde. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden. Die Feuerwehren Biblis, Wattenheim und Groß-Rohrheim waren mit ca. 40 Helfern mehrere Stunden vor Ort. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei übernommen.

Berichterstatter: Bowitzky, KHK

eingestellt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Führungs- und Lagedienst

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt



Telefon: 06151 - 969 2400

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell