Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach-Weiher: Haus nach Brand unbewohnbar

Mörlenbach (ots)

Nach einem Brand am Freitagvormittag (20.09.2019) ist ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Kisselberg" zurzeit unbewohnbar. Nach ersten Ermittlungen könnte eine Heizdecke, die aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten ist, das Feuer im ersten Obergeschoss des Hauses verursacht haben. Ein 25-jähriger Bewohner, der sich zu diesem Zeitpunkt in der Wohnung befand, hatte den Brand gegen 10.45 Uhr bemerkt. Seine Löschversuche blieben erfolglos. Die herbeigeeilte Feuerwehr konnte den Brand schnell eindämmen und ein Ausbreiten der Flammen auf weitere Stockwerke verhindern. Ein Zimmer im ersten Obergeschoss ist komplett ausgebrannt, verletzt wurde niemand. Das Kommissariat 10 der Kriminalpolizei in Heppenheim hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Über die Höhe des entstandenen Schadens können aktuell noch keine gesicherten Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Andrea Löb

Telefon: 06151/969-2418 o. Mobil: 0173/659 7598

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell