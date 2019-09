Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg-Hainstadt: Diebe erbeuten 1,5 Tonnen Kupfer

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Breuberg-Hainstadt (ots)

In blauen Plastiktonnen und auf Paletten verstautes Kupfer erbeuteten Diebe von einer Terrasse einer Firma in der Straße "Im Ehrlich". Ihre etwa 1,5 Tonnen schwere Beute transportierten die Täter in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag (18.09) und Freitagmorgen (20.09) ab. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Täter zum Abtransport ein geeignetes Fahrzeug verwendet haben könnten. Der dabei entstandene Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise zu dieser Tat oder den Tätern sowie zu einem vermeintlichen Fahrzeug, können unter der Rufnummer 06163/941-0 bei den Ermittlern der Polizeistation Höchst mitgeteilt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell