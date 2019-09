Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst im Odenwald: Diebe brechen in Wettbüro ein

Höchst im Odenwald (ots)

Mehrere Hundert Euro erbeuteten Diebe aus einem Wettbüro in der Groß-Umstädter Straße. Wie die Täter in der Zeit zwischen Mittwochabend (18.09) und Donnerstagmittag (19.09) in die Räumlichkeiten gelangen konnten, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Mit ihrer Beute flüchteten die Eindringlinge anschließend unerkannt. Die Ermittler des Kommissariats 21-22 in Erbach haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nach Zeugen. Hinweise zu der Tat oder den Tätern können den Beamten unter der Rufnummer 06062/953-0 mitgeteilt werden.

