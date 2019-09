Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Hirschhorn: Polizei sucht Zeugen nach Unfall

Hirschhorn (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht. Am Donnerstag (19.09.) zwischen 16 und 19 Uhr wurde in der Adalbert-Stifter-Straße ein am Fahrbahnrand geparkter, schwarzer Nissan Micra beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Nissan entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Hinweise zu dem Unfallverursacher bitte an die Polizei in Hirschhorn unter der Telefonnummer 06272/9305-0.

Berichterstatter: Markus Loos, Polizeioberkommissar, Polizeiposten Hirschhorn

