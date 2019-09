Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Schaafheim: Weißer Nissan Qashqai gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Schaafheim (ots)

Einen weißen Nissan Qashqai entwendeten Diebe am frühen Donnerstagmorgen (19.09) aus der Professor-Geißler-Straße. In der Zeit zwischen 4 Uhr und 6.30 Uhr gelangten die Täter auf bislang unbekannte Weise in das etwa 9000 Euro teure Auto. Zuletzt war das weiße Fahrzeug mit dem Kennzeichen "DA-G 1664" versehen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des entwendeten Nissans geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Dieburg zu melden (06071/9656-0).

