POL-DA: Darmstadt: Farbschmierereien am Karolinenplatz und Luisenplatz

Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Darmstadt (ots)

Nach mehreren Farbschmierereien im Darmstädter Innenstadtbereich, unter anderem am Karolinenplatz und Luisenplatz, nahm die Polizei am Donnerstagabend (19.09) zwei Tatverdächtige fest. Kurz nach 21 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen die beiden Männer bei der Polizei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine Streife des 1. Polizeireviers anhand der guten Personenbeschreibung zwei Männer, im Alter von 20 und 16 Jahren, am Luisenplatz kontrollieren und anschließend festnehmen. Wegen des Verdachts der gemeinschaftlichen Sachbeschädigung werden sich die beiden Männer zukünftig strafrechtlich verantworten müssen.

