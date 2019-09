Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Kriminelle hinterlassen Spur der Verwüstung

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Eine Spur der Verwüstung haben bislang noch unbekannte Täter bei einem Einbruch in einen Wohnwagen im Laufe des Donnerstags (19.09.) hinterlassen. Zwischen 8.30 Uhr und 20 Uhr waren die Kriminellen auf das Gartengelände am alten Sportplatz in Ginsheim gelangt. Hier beschädigten sie den dort abgestellten Wohnwagen erheblich und schlugen unter anderem sämtliche Fenster ein. Zudem brachen die Täter die Tür zum Inneren ein und durchsuchten die Räumlichkeiten, ohne etwas zu entwenden. Die genaue Höhe des Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0 entgegen.

