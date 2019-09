Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Verkehrsunfall auf der A 5 - Verursacher stark alkoholisiert (2,61 Promille) und Drogen einstecken

BAB 5 - Gemarkung Bensheim (ots)

Am späten Donnerstagabend (19.09.2019) fuhr gegen 23:00 Uhr auf der A 5 zwischen der Anschlussstelle Bensheim und Zwingenberg ein 38-jähriger Fahrer eines E-Klasse Mercedes einem VW Passat mit hoher Geschwindigkeit auf. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Bei der Unfallaufnahme konnte durch eine Streife der Autobahnpolizei Südhessen ein starker Alkoholgeruch beim Mercedesfahrer festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,61 Promille. Zudem wurde er von einem verdächtigen süßlichen Duft umgeben. In seiner Brusttasche hatte er zwei in Aluminiumfolie eingewickelte Marihuana-Dolden einstecken. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und wird nun wegen mehreren Delikten strafrechtlich zu Rechenschaft gezogen werden. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der gesamte Sachschaden wird auf über 12.000,-EUR geschätzt.

