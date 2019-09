Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugenaufruf nach Unfallflucht "An der Schleuse" in Gustavsburg

Gustavsburg (ots)

Am Donnerstag, 19.09.2019 zwischen 14:20 Uhr und 15:45 Uhr wurde in Gustavsburg in der Freiherr-vom-Stein-Straße/ An der Schleuse ein auf dem rechten Gehweg befindliches Verkehrsschild erheblich beschädigt.

Der Unfallverursacher hinterließ nach dem Unfall kleine Kunststoffteile seines Fahrzeugs zurück, die zum Teil rot lackiert sind und flüchtete unerkannt von der Unfallstelle.

Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigen Wagenlenker auf der Polizeistation Bischofsheim unter der Rufnummer 06144-96660 machen können.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

Polizeistation Bischofsheim



Dienstgruppenleiter



Keskin, PHK



Telefon: 06144- 9666 0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell