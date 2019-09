Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn-B42: 32-Jahre alter Motorradfahrer bei Unfall tödlich verletzt

Büttelborn (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 42 bei Büttelborn ist am Donnerstagnachmittag (19.09.) ein 32 Jahre alter Motorradfahrer zu Tode gekommen. Gegen 15.40 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr verständigt, nachdem der Mann aus Weiterstadt mit seiner Maschine bei einem Überholvorgang mit einem entgegenkommenden Auto frontal zusammengestoßen sein soll. Dabei habe sich das Motorrad entzündet und musste durch die Feuerwehren aus Büttelborn und Klein-Gerau gelöscht werden. Nach ersten Erkenntnissen habe der 32-Jährige einen Sattelauflieger mit Anhänger überholen wollen, der die Bundesstraße 42 in Richtung Darmstadt befuhr. Trotz sofort eingeleiteter erste Hilfe Maßnahmen verstarb der 32-Jährige noch an der Unfallstelle. Mit leichten Verletzungen wurde der 36-jährige Fahrer des Unfallautos in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der dabei entstandene Sachschaden wird derzeit auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Fahrbahn musste zunächst in beide Richtungen für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten voll gesperrt bleiben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde ein Sachverständiger für die genaue Rekonstruktion des Unfallhergangs verständigt. Die Sperrungen konnten um 18.35 Uhr wieder aufgehoben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell