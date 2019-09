Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Autofahrer stößt mit Bus zusammen

Darmstadt (ots)

In Höhe der Kreuzung Berliner Allee, Ecke Rheinstraße, kam es am Donnerstag (19.09), gegen kurz nach 13 Uhr, zu einem Zusammenstoß zwischen dem H-Bus in Richtung Anne-Frank-Straße und einem 27-jährigen Autofahrer aus Groß-Gerau. Durch den Aufprall wurde nach ersten Erkenntnissen eine im Bus befindliche ältere Dame leicht verletzt, die zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Auch der Kinderwagen einer 32-jährigen Mutter wurde bei dem Unfall im Bus beschädigt. Das darin liegende Kind blieb glücklicherweise unverletzt. Wegen des Zusammenstoßes kam es im Kreuzungsbereich für einige Minuten zu Verkehrsbehinderungen. Zeugen, die Hinweise zur Ampelschaltung während des Unfalls geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten des 2. Polizeireviers in Darmstadt zu melden (06151/969-3710).

Berichterstatter: Polizeihauptkommissarin Türk, 2. Polizeirevier Darmstadt

