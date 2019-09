Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal-Nieder-Ramstadt: Kürbisdiebe sammeln Ernte ein

Mühltal-Nieder-Ramstadt (ots)

Etwa 300 abgeerntete Kürbisse erbeuteten Diebe von einem Feld einer Schule in der Rheinstraße. Als ein Lehrer am Mittwochmorgen (18.09) gemeinsam mit seinen Schülern die Ernte einholen wollte, musste man mit Bedauern feststellen, dass die Kürbisse fehlten. Der Tatzeitraum kann bis zum Donnerstag (12.09) zurückliegen. Zum Abtransport ihrer Beute, könnten die Täter ein geeignetes Fahrzeug genutzt haben. Wegen des Diebstahls haben die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Ober-Ramstadt die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden (06154/6330-0).

