Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Unbekannte Person bringt Frau zu Fall

Polizei sucht Unfallzeugen

Darmstadt (ots)

Wie der Polizei am Dienstag (17.09) mitgeteilt wurde, soll es am vergangenem Freitagabend (13.09) an der Straßenbahnhaltestelle Heidelberger Straße/ Eschollbrücker Straße in Fahrtrichtung Stadtauswärts zu einem Unfall gekommen sein, wobei sich eine 62-jährige Frau schwer Verletzte. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll gegen 20.15 Uhr eine unbekannte Person die 62-Jährige von hinten, vermutlich mit einem Fahrrad, gestoßen haben, woraufhin die Frau zu Fall kam. Im Anschluss soll sich die Person ungeachtet des Vorfalls entfernt haben. Zum Fortgang der Ermittlungen suchen die Beamten des 2. Polizeireviers in Darmstadt Zeugen des Geschehens. Auch wer Hinweise zu der unbekannten Person geben kann, wird gebeten, sich bei den Polizisten zu melden (06151/969-3710).

