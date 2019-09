Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Schwarzen Opel Corsa beschädigt zurückgelassen

Griesheim (ots)

Die Polizei in Griesheim sucht seit Mittwochabend (18.09) nach Zeugen einer Verkehrsunfallflucht. Dabei soll ein bislang unbekannter Unfallverursacher einen schwarzen Opel Corsa beschädigt und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt haben. Der Opel war zum Unfallzeitpunkt zwischen 17:40 Uhr und 18:30 Uhr in der Lindenstraße, zwischen der Karlstraße und der Bessunger Straße, geparkt. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Verursacher ein weißes Fahrzeug gefahren haben könnte. Der beim Opel am hinteren Radkasten entstandene Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallhergang oder den Verursacher geben können, werden geben, sich bei der Polizeistation Griesheim zu melden (06155/8385-0).

