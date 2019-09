Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Zigaretten im Visier von Einbrechern

Kripo ermittelt

Heppenheim (ots)

Auf Zigaretten hatten es Einbrecher in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (18.-19.9.) in der Tiergartenstraße abgesehen, als sie gegen 3 Uhr die Glastür des Geschäfts einschlugen und in den Verkaufsraum der Lottoannahmestelle gelangten. Gesamtwert und Umfang der erbeuteten Zigaretten ist bislang noch nicht beziffert. Die Heppenheimer Kriminalpolizei ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen (Rufnummer 06252/7060).

