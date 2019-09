Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: 500 Euro Sachschaden nach versuchtem Einbruch in Gaststätte

Zeugen gesucht

Bensheim (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (18.9.) haben bislang noch unbekannte Täter versucht in eine Gaststätte "Am Rinnentor" zu gelangen. Offenbar wurden die Unbekannten bei ihrem kriminellen Vorgehen, gegen 3.30 Uhr, gestört. Sie ließen von ihrem Plan ab und ergriffen die Flucht. Durch die Hebelversuche an der Eingangstür verursachten sie einen Schaden von rund 500 Euro. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Bensheim ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen, die zur Tatzeit und in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich bei den Ordnungshütern, unter der Rufnummer 06251/84680, zu melden.

