Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt

Lorsch

Bensheim: Mutmaßlich berauscht unterwegs

Zivilfahnder nehmen drei Fahrzeugführer nach Kontrollen vorläufig fest

Kreis Bergstraße (ots)

Zivilfahnder haben im Laufe des Mittwochs (18.09.) drei Fahrzeugführer vorläufig festgenommen. Sie stehen im Verdacht, berauscht Auto gefahren zu sein.

Gegen 14.20 Uhr stoppten die Polizisten einen 52 Jahre alten Mann in der Bonifatiusstraße in Bürstadt. Bei der Kontrolle fiel den erfahrenen Polizisten körperliche Anzeichen beim Mannheimer auf, die auf eine Drogenbeeinflussung hindeuteten. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht, er reagierte positiv auf Kokain. Eine Überprüfung ergab, dass gegen den 52-Jährigen eine Fahrerlaubnissperre vorliegt. Er wurde vorläufig festgenommen und zur Blutentnahme zur Wache gebracht, wo die Fahnder Strafanzeige erstatteten.

Ebenfalls in einem Verfahren muss sich ein 37 Jahre alter Mann nach einer Kontrolle in der Nibelungenstraße in Lorsch verantworten. Hier hatten ihn die Zivilpolizisten gegen 17.30 Uhr angehalten. Auch bei ihm wurden Anzeichen festgestellt, die auf einen vorangegangenen Drogenkonsum hinwiesen. Der Gestoppte räumte ein, Marihuana konsumiert zu haben. Zur Blutentnahme kam der Lorscher mit auf die Wache.

Im Zuge einer weiteren Polizeikontrolle nahmen Fahnder gegen 21 Uhr einen 22-Jährige in der Heidelberger Straße in Bensheim fest. Die Polizisten waren aufgrund seiner überhöhten Geschwindigkeit auf den Bensheimer aufmerksam geworden. Ein Drogenvortest, der im Rahmen der folgenden Überprüfung durchgeführt wurde, reagierte positiv auf THC. Auch er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und wird sich jetzt strafrechtlich verantworten müssen.

