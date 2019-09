Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Zeugen stellen Tatverdächtigen nach Diebstahl

Komplize ergreift die Flucht

47-Jähriger wird Haftrichter vorgeführt

Groß-Gerau (ots)

Dank des beherzten Eingriffs von Zeugen konnte am Mittwochmittag (18.09.) ein 47 Jahre alter Mann nach einem Trickdiebstahl festgenommen werden. Nach ersten Erkenntnissen war der Tatverdächtige zusammen mit einem Komplizen gegen 13 Uhr auf dem Wochenmarkt. Laut Zeugenhinweisen machte sich das Duo an den abgestellten Fahrzeugen der Wochenmarkt-Verkäufer zu schaffen. Als ein 70-jähriger seinen Stand abbauen wollte, wurde er von dem bislang noch unbekannten Mittäter angesprochen und abgelenkt. Währenddessen entwendete der 47 Jahre alte Tatverdächtige das Portemonnaie des Büttelborners aus seinem Fahrzeug. Mit der Geldbörse, in der sich mehrere Hundert Euro befanden, ergriffen die beiden Männer anschließend die Flucht. Im Bereich des Stadthauses konnten Zeugen den Tatverdächtigen stellen und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festhalten. Seinem Mittäter gelang, vermutlich mit der Beute, unerkannt die Flucht.

Der Flüchtige ist 40 bis 50 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank. Laut Zeugen hat er ein "osteuropäisches" Erscheinungsbild, einen Dreitagebart sowie auffallend schlechte Zähne. Bekleidet war er mit einer Bluejeans, einem hellgrauen T-Shirt, einer dunklen Jacke sowie dunklen Sneaker.

Der Festgenommene hat keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet und ist bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten. Er kam über Nacht ins Polizeigewahrsam und wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt im Laufe des Donnerstags einem Haftrichter am Amtsgericht vorgeführt.

Zeugen, denen der noch nicht identifizierte Mittäter vor der Tat oder bei seiner Flucht aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

