Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Groß-Umstadt, B45/ K125, Höhe Kompostierungsanlage

Groß-Umstadt (ots)

Am Mittwochmorgen (18.09.) kam es auf der B 45 im Streckenabschnitt AS Dieburg und der K 125 in beiden Fahrtrichtung zu einer Vollsperrung aufgrund eines Verkehrsunfalles.

Ein 87-jähriger Fahrzeugführer aus Rödermark befuhr gegen 08:30 Uhr die B 45 von Dieburg kommend in Fahrtrichtung Groß-Umstadt. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der BMW-Fahrer kurz vor der Abzweigung zur K 125 auf die Gegenfahrbahn und stieß seitlich gegen einen dort fahrenden weiteren BMW. Der 87-Jährige sowie der 38-jährige Wagenlenker aus Lindenfels verletzten sich dabei glücklicherweise nur leicht. An beiden PKW entstand Totalschaden.

Zur Unfallaufnahme und Bergung der PKW wurden beide Fahrspuren für etwa 30 Minuten voll gesperrt. Nach ersten Schätzungen zufolge dürfte sich die Gesamtschadenssumme auf etwa 40.000 EUR belaufen. Nachdem durch die Feuerwehren aus Groß-Umstadt und den umliegenden Ortschaften die Fahrbahn gesäubert wurde, konnte die Strecke gegen 10:00 Uhr wieder auf beiden Fahrspuren freigegeben werden.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

