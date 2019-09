Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Trickdiebe betreten Wohnung und stehlen Brieftasche

Mörfelden-Walldorf (ots)

Wie erst jetzt der Polizei bekannt wurde hat sich am Dienstagmittag (17.9.), gegen 13 Uhr, ein Diebespaar Zugang zu einer Wohnung in der Coutandinstraße verschafft und eine Brieftasche entwendet. Unter dem Vorwand eine Toilette zu suchen, verwickelte die etwa 20 Jahre alte, dunkelblonde und hellhäutige Täterin, die Wohnungsinhaberin in ein Gespräch und lenkte die Aufmerksamkeit von ihrem etwa 30 Jahre alten Komplizen ab, der unbemerkt die Räume betrat und nach Beute suchte. Er hatte kurze dunkel Haare und einen Schnauzbart. Danach entfernten sich beide in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei (K23) in Rüsselsheim ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise zu den Tätern unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.

