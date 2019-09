Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Motorroller (721 KUZ) gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Bensheim (ots)

In der Zeit zwischen Sonntagabend (15.9.), 19 Uhr und Dienstagmorgen (17.9.), 8 Uhr, haben noch unbekannte Täter ihr Unwesen in der Vogelsbergstraße getrieben und einen Motorroller vom Hersteller "AGM Motors" entwendet. Das motorisierte Gefährt in der Farbe Lila hat einen Topcase auf dem Gepäckträger und zum Zeitpunkt des Diebstahls war das Kennzeichen 721 KUZ angebracht. Sachdienliche Hinweise werden an die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Bensheim unter der Rufnummer 06251/84680 erbeten.

