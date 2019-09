Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erzhausen: Weiß-rotes Mountainbike am Bahnhof entwendet

Erzhausen (ots)

Ein weiß-rotes Mountainbike der Marke Haibike entwendeten Diebe am Dienstag (17.09) vom Bahnhof. Das etwa 1700 Euro teure Fahrrad war in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 17 Uhr in der Ostendstraße, mit einem Schloss gesichert, abgestellt. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter unerkannt. Wer Hinweise zu diesem Diebstahl oder dem Verbleib des Fahrrades geben kann, wird gebeten, sich bei den Beamten der Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers in Arheilgen zu melden (06151/969-0).

