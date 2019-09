Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Reifensatz vom Autohof gestohlen

Dieburg (ots)

Diebe haben nach ersten Ermittlungserkenntnissen am Dienstag (17.09) unbemerkt einen Reifensatz mit vier Autoreifen im Wert von etwa 2500 Euro gestohlen. Die Täter begaben sich in der Zeit zwischen 10 Uhr und 11.40 Uhr auf den Hof eines Autohauses in der Groß-Umstädter Straße. Dort befanden sich die Reifen noch auf einer Palette. Zum Abtransport ihrer Beute nutzten die Diebe allem Anschein nach ein geeignetes Fahrzeug, mit dem sie anschließend unerkannt flüchteten. Wegen des Diebstahls ermitteln nun die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Dieburg und suchen in diesem Zusammenhang Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Auch Hinweise zu den Tätern, dem vermeintlichen Fahrzeug oder dem Verbleib der Reifen können den Ermittlern unter der Rufnummer 06071/9656-0 mitgeteilt werden.

