Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: 30-Jähriger nach Ladendiebstahl in Haft

Raunheim (ots)

Nach einem Ladendiebstahl und der anschließenden richterlichen Vorführung sitzt ein 30 Jahre alter Mann seit Dienstag (17.09.) in Untersuchungshaft. Gegen 9.15 Uhr war der Tatverdächtige in einem Geschäft im Flörsheimer Weg aufgefallen, als er den Laden verlassen wollte und die Diebstahlssicherung anschlug. Bei der Durchsuchung stellten die alarmierten Polizisten insgesamt vier Jogginghosen bei dem Festgenommenen sicher, die er nach ersten Erkenntnissen zuvor entwendet hatte. Der 30-Jährige, der keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat und mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl und schickte ihn in eine Justizvollzugsanstalt.

