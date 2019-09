Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Zivilfahnder nehmen 28-jährige Frau vorläufig fest

Gold- und Silberschmuck sichergestellt

Rüsselsheim (ots)

Zivilfahnder haben am Dienstagnachmittag (17.09.) eine 28-jährige Frau vorläufig festgenommen und Gold- sowie Silberschmuck sichergestellt. Gegen 16.15 Uhr stoppten die Streife das Fahrzeug der Tatverdächtigen im Bereich der Carl-Zeiss-Straße in Rüsselsheim. Bei der Kontrolle und Abgleich mit dem polizeilichen Fahndungsbestand fiel den Polizisten auf, dass das Smartphone der Gestoppten nach einer Unterschlagung im Juli 2018 in Heidelberg zur Sicherstellung ausgeschrieben war. Bei der Durchsuchung des Autos der 28 Jahre alten Frau, die bereits mehrfach unter anderem wegen Trickdiebstahls polizeilich in Erscheinung getreten war, stellten die Fahnder Gold- und Silberschmuck sicher. Die Wertgegenstände waren teilweise unter den Sitzen versteckt. Gegen die Tatverdächtige wurde Strafanzeige erstattet. Da sie keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, musste sie 300 Euro an Sicherheitsleistung aufbringen. Die Ermittlungen zur Herkunft des Schmuck dauern an.

