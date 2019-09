Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht in Rüsselsheim, Uranstraße, am 17.09.2019

Rüsselsheim (ots)

Am 17.09.2019, zwischen 07.15 und 07.40 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen geparkten PKW im Bereich der Uranstraße 15 in Rüsselsheim. Vermutlich beim Abbiegen in die Stahlstraße blieb der Verursacher an dem geschädigten PKW, einem grauen Seat Arosa, hängen und schleifte diesen ca. zwei Meter mit. Der Verursacher kümmerte sich allerdings nicht um den Schaden, sondern entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem schädigenden Fahrzeug könnte es sich möglicherweise um eine rotes, größeres Fahrzeug, eventuell einen LKW oder ähnliches handeln. Es entstand Sachschaden am PKW Seat in Höhe von ca. 2500 EUR.

