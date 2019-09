Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Kellerabteil aufgebrochen

Täter erbeuten Elektrofahrräder

Darmstadt-Eberstadt (ots)

Zwei Elektrofahrräder, eine Lautsprecherbox und ein Surround-System erbeuteten Diebe aus einem Kellerabteil in der Kirnbergerstraße. In der Zeit zwischen Dienstagmittag (17.09) und Sonntagabend (15.09) gelangten die Eindringlinge auf bislang unbekannte Weise in den Keller eines Hochhauses. Dort brachen sie nach ersten Kenntnissen die Kellertür auf. Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf rund 2000 Euro. Die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Pfungstadt suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Hinweise geben können (06157/9509-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell