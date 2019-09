Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Stromkabel und Putzmaschine von Baustelle gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Babenhausen (ots)

Wie der Polizei in Dieburg am Dienstagmorgen (17.09) mitgeteilt wurde, seien Diebe in einen Container einer Baustelle in der Fahrstraße eingebrochen. Dabei haben es die Täter allem Anschein nach auf Stromkabel, eine Leiter und eine Putzmaschine abgesehen. Mit ihrer Beute und einem hinterlassenen Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro, flüchteten sie anschließend unerkannt. Die Tatzeit könnte bis zum Donnerstag (12.09) zurückliegen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Ermittler davon aus, dass die Täter zum Abtransport ihrer Beute ein geeignetes Fahrzeug genutzt haben könnten. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, oder Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei den Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Dieburg zu melden (06071/9656-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell