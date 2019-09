Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Birkenau: Per Haftbefehl gesuchter Straftäter festgenommen

Birkenau (ots)

Zivilfahnder haben am Montag (16.9.) einen gesuchten Straftäter festgenommen. Gegen den 41 Jahre alten Mann bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Darmstadt unter anderem wegen Einbruchsdelikten und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Im Rahmen umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte der Gesuchte schlussendlich ermittelt und sein Aufenthalt in Birkenau lokalisiert werden. Dort klickten gegen 13 Uhr die Handschellen. Zuvor hatte der 41-Jährige noch erheblich versucht, sich der Festnahme zu widersetzten, was den Einsatz von Pfefferspray notwendig machte. Der Festgenommene wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Dort wird er mindestens die nächsten drei Jahre und 10 Monate hinter Gittern verbringen.

