Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: 18-Jährige durch Polizeikräfte in Mainz angetroffen

Rücknahme der Vermisstenfahndung

Groß-Gerau (ots)

Die Fahndung nach einer 18 Jahre alten Heranwachsenden, die am Montagnachmittag (16.09.) als vermisst gemeldet wurde, kann zurückgenommen werden. Die Gesuchte konnte noch am Montagabend durch Polizeikräfte in Mainz angetroffen werden. Sie wurde im Anschluss in eine Klinik gebracht. Es wird gebeten, die Fahndung sowie das Foto der 18-Jährigen zu löschen.

