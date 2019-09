Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt/ Darmstadt-Eberstadt: Verdächtiges Duo auf Motorrad

Polizei nimmt 41-Jährigen nach Kontrolle vorläufig fest

Darmstadt (ots)

Ohne Kennzeichen, ohne Helm, ohne Führerschein, dafür erheblich alkoholisiert und offenbar von Drogen berauscht. In diesem Zustand hatte eine Streife des 1.Polizeireviers zwei Männer auf einem Motorrad am frühen Samstagmorgen (14.9.) in der Heidelberger Straße gestoppt.

Die beiden Verdächtigen hatten die Ordnungshüter zuvor mit überhöhter Geschwindigkeit überholt und damit die Aufmerksamkeit der Polizisten geweckt. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle stellte sich nicht nur heraus, dass der 41 Jahre alte Fahrer und sein 33-jähriger Sozius erheblich dem Alkohol zugesprochen hatten und Anzeichen von Drogenkonsum aufwiesen, auch fehlte dem 41-Jährigen der notwendige Führerschein für das Motorrad. Doch dem nicht genug. Weil an dem Motorrad kein Kennzeichen angebracht, es nicht zugelassen und auch offenbar zuvor in Eberstadt entwendet wurde, wird sich der 41-jährige Beschuldigte nun in gleich mehreren Strafverfahren unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr und Diebstahl verantworten müssen.

Sein Abend endete nach einem Atemalkoholtest, der einen Wert von 3,56 Promille ergab, vorerst auf der Wache. Dort wurde Anzeige erstattet und eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Das rote, motorisierte Zweirad vom Hersteller "Fantic" wurde mit dazugehörigem Zündschlüssel für die weiteren Ermittlungen sichergestellt. Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ist mit diesen betraut und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Eigentümer des Fahrzeuges machen können. Ersten Erkenntnissen zufolge soll das nicht zugelassene Motorrad letztmalig an der Wartehalle in Eberstadt gestanden haben. Unter der Rufnummer 06151/9693610 nehmen die Beamten alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

