Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Lastwagen von Firmengelände entwendet

Kelsterbach (ots)

Einen Lastwagen haben bislang noch unbekannte Täter in der Zeit von Samstag (14.09.) bis Montag (16.09.) von einem Firmengelände in der Straße Langer Kornweg entwendet. Gegen 7 Uhr am Montagmorgen bemerkten Zeugen den Diebstahl des Iveco mit dem amtlichen Kennzeichen GG-PF 400. Das Fahrzeug wurde gegen 14 Uhr am Samstag auf dem Gelände abgestellt. Zeugen, die Verdächtiges bemerkt oder Hinweise auf den Verbleib des Lastwagens haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06107/7196-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell