Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Michelstadt (ots)

Am 16.09.2019 kam es in er Zeit von 05:30 - 05:40 Uhr in der Jahnstraße in Michelstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte ein Sattelschlepper in dunkler Farbe beim Vorbeifahren einen geparkten PKW an der hinteren linken Seite und verursachte hierbei einen Schaden von ca. 800.- Euro. Der Sattelschlepper fuhr im Anschluss weiter ohne seinen Verpflichtungen als Unfallverursacher nachzukommen. Die Fahrtrichtung war in Richtung "Am Donnersberg".

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei Erbach unter der Telefonnummer 06062-9530 in Verbindung zu setzen.

