Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Babenhausen (ots)

Am Montag (16.09) gegen 12:45 Uhr, befuhr ein 70-Jähriger aus Babenhausen mit seinem PKW den Südring in Richtung Schwimmbad.

An der Kreuzung der Ostheimer Allee verlor der Babenhäuser aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit der Mauer einer Schreinerei und blieb im weiteren Verlauf in der Umzäunung einer Fabrikhalle stehen. Durch den Aufprall mit der Mauer wurde der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Freiwillige Feuerwehr Babenhausen aus diesem befreit werden. Der Fahrer wurde anschließend an den Notarzt und den Rettungsdienst übergeben und schwerverletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An dem Fahrzeug, der Mauer sowie der Umzäunung entstand ein Schaden in Höhe von 20.000 EUR. Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Unfallstelle wurde während der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen durch das Ordnungsamt Babenhausen für die Dauer von einer Stunde gesperrt. Gefertigt: Rapp, PK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg

Polizeistation Dieburg

Groß-Umstädter-Straße 82

64807 Dieburg

Fabijan, PHK'in

Telefon: 06071 / 9656-0

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell