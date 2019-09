Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Diebe flüchten mit handlichen Tresor

Groß-Zimmern (ots)

Einen grauen, handlichen Tresor erbeuteten Diebe aus der Rezeption eines Hotels in der Waldstraße. Wie die Täter in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag (15.09) und Montagmorgen (16.09) in das nur für Gäste zugängliche Hotel gelangen konnten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Durch das Aufhebeln einer Tür, drangen die Täter anschließend in die Rezeption ein, woraus sie den handlichen Tresor entwendeten. Unerkannt flüchteten sie wieder aus dem Hotel und hinterließen einen Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro. Wer Hinweise zu der Tat, den Täter oder zum Verbleib des Tresors geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei K21-22 in Darmstadt zu melden (06151/969-0).

