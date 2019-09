Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Tatverdächtiger nach versuchtem Raubüberfall identifiziert

Gesuchter stellt sich bei der Polizei

Mutmaßliche Tatwaffe bei Durchsuchung sichergestellt

Kelsterbach (ots)

Nach einem versuchten Raubüberfall auf einen Supermarkt am Südpark (wir haben berichtet) konnte die Rüsselsheimer Kriminalpolizei einen Tatverdächtigen identifizieren. Der Gesuchte stellte sich am Freitagabend (13.09.) bei der Polizei.

Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen des Kommissariats 10 und Auswertung der Videoaufzeichnungen zur Tatzeit erhärtete sich der Verdacht gegen einen 31 Jahre alten Mann. Über die Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde daraufhin beim Amtsgericht ein Durchsuchungsbeschluss für zwei Objekte in Groß-Gerau und Kelsterbach erwirkt. Hierbei stellten die Polizisten die mutmaßliche Tatwaffe, eine Schreckschusspistole, in der Wohnung eines 35-Jährigen in Kelsterbach sicher. Am Freitagabend erschien der gesuchte, 31-jährige Tatverdächtige dann auf der Wache der Polizeistation in Kelsterbach, wurde vorläufig festgenommen und musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Er räumte die Tat ein und muss sich jetzt in dem eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten. Die Ermittlungen, ob bei dem Überfall noch weitere Personen beteiligt waren, dauern noch an.

Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4373867

